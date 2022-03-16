Beşiktaş'ta son oynanan Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Ersin Destanoğlu'nun yerine Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan Hatayspor maçında kalede Emre Bilgin görev alacak. Peki, Emre Bilgin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Beşiktaş altyapısından önce hangi takımda oynuyordu? İşte Beşiktaşlı Emre Bilgin'e dair bilmeniz gerekenler...

Emre Bilgin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Beşiktaş altyapısından önce hangi takımda oynuyordu? İşte Beşiktaşlı Emre Bilgin'e dair bilmeniz gerekenler...



Emre Bilgin Beşiktaş alt yapısında forma giymektedir. Beşiktaş A Takımı ile antrenmanlara katılacağı açıklanan genç kaleci hakkında merak edilenler. Aslen nereli? boyu, kilosu kaç? kaç yaşında? hangi takımlarda forma giydi? kısaca futbol kariyeri, hayatı ve biyografi bilgileri.

2004 yılının Haziran ayında İstanbul'un Güngören İlçesi'nde dünyaya gelmiş, yengeç burcudur.

19 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Bayrampaşa Demirspor takımında filiz lisansı çıkmıştır. Ardından 2014 senesinde Amatör vize ile Beşiktaş Takımı alt yapısına geçmiştir. Günümüzde Beşiktaş U17 takımında forma giyen Bilgin ayrıca Türkiye Milli Takımı alt kategorilerinde de forma giymektedir.

Emre Bilgin Milli takım kariyeri;

Türkiye U16 – (12 maç)

Türkiye U15 – (6 maç)

Milli takım formasını özel maç, Uluslararası Dörtlü Turnuva, U15 Delle Nazioni Turnuvası, U16 hazırlık karşılaşmaları, Ege Kupası, UEFA U16 Gelişim Turnuvası bünyesinde giymiştir.

2020 sezonunda Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Beşiktaş A Takımı antrenmanlarına katılması için talimat verilmiştir. Henüz çok genç yaşına rağmen kalede büyük bir güven vermektedir. İstanbul doğumlu olan genç kalecinin henüz baba tarafından aslen nereli olduğu bilgisine ulaşılamamıştır.