Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta büyük değişim kapıda...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cyle Larin'e İngiliz kancası!
Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Cyle Larin için flaş gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basınında yer alan habere göre İngiltere Premier Lig ekibinin Kanadalı yıldız için girişimlere başladığı öğrenildi. İşte o takım ve detaylar... (GS spor haberleri)
Siyah-beyazlı yönetim, gelecek sezon birçok isimle yolları ayırmayı planlıyor.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Ljajic, Jeremain Lens, Douglas, N'Sakala gibi isimlerin takımdan ayrılmasıyla maddi olarak büyük bir rahatlığa erişecek olan Beşiktaş'ta Vida, Güven, Larin ve Atiba'yla ise sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.