Sözleşmesi sezon sonu bitecek Ljajic, Jeremain Lens, Douglas, N'Sakala gibi isimlerin takımdan ayrılmasıyla maddi olarak büyük bir rahatlığa erişecek olan Beşiktaş'ta Vida, Güven, Larin ve Atiba'yla ise sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.