Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak ligde 9 maç sonra yenildi.
Galatasaray -Beşiktaş derbisine Güven Yalçın damga vurdu! Oyundan alınınca...
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi mücadelesine ise 39. dakikada yapılan Kenan Karaman - Güven Yalçın ile Batshuayi ve Larin değişikliğe sonrası Güven Yalçın'ın tepkisi oldu. İşte o detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 10:19
Karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin kadro tercihi çok konuşuldu.
Batshuayi, Larin, Josef ve Rıdvan gibi oyuncularını yedek soyunduran Karaveli, 11'de ise Güven Yalçın, Kenan Karaman, Umut Meraş'a görev verdi.