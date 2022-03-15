Galatasaray -Beşiktaş derbisine Güven Yalçın damga vurdu! Oyundan alınınca...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi mücadelesine ise 39. dakikada yapılan Kenan Karaman - Güven Yalçın ile Batshuayi ve Larin değişikliğe sonrası Güven Yalçın'ın tepkisi oldu. İşte o detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.03.2022- 10:19