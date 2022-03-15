Galatasaray deplasmanında kötü bir futbol oynayan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta hem üzüntü hem öfke var. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birçok futbolcuya isyan bayrağını açarken, bu isimlerin başında Kenan Karaman geliyor.
Derbiye ilk 11'de başlayan ve çok kötü bir performans gösteren milli futbolcu skorun 2-0'a gelmesinin ardından teknik direktör Önder Karaveli tarafından ilk yarıda oyundan alındı.
Beşiktaş taraftarından Kenan Karaman isyanı! Gole çevirme oranı şoke etti
Beşiktaş'ın sezon başında bedelsiz olarak kadroya kattığı Kenan Karaman konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de 11'i ilk 11'de olmak üzere 19 maçta oynayan ve 940 dakika sahada kalan Kenan toplam 29 şut çekebilirken, 11 kez kaleyi bulabildi. Gol ortalaması yüzde 3'te kaldı.
Galatasaray deplasmanında kötü bir futbol oynayan ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta hem üzüntü hem öfke var. Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda birçok futbolcuya isyan bayrağını açarken, bu isimlerin başında Kenan Karaman geliyor.
Sezon başında Alman ekibi Düsseldorf ile yollarını ayıran ve bonservis bedeli olmadan Beşiktaş'a gelen Kenan Karaman fırsat transferi olarak görülüyordu.
Takvim'in haberine göre, Milli Takım'da dönem dönem gösterdiği performansla alkış alan 28 yaşındaki futbolcu, Siyah-Beyazlı takımda çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı.