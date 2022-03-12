Beşiktaş 'ın sezon başında Almanya ekibi Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan, başarılı bir görüntü sergilemişti.
Teknik ekip raporunu verdi! Beşiktaş'tan flaş Can Bozdoğan kararı
Beşiktaş haberleri | Siyah-beyazlılar, sezon başında Alman ekibi Schalke 04'ten kiraladığı Can Bozdoğan'ın geleceği merak konusuydu. Beşiktaş'ta teknik heyet, genç futbolcu için raporunu yönetime iletti. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2022- 15:48
Fanatik'in haberine göre teknik ekibin alınması yönünde rapor verdiği genç futbolcu için Almanya temsilcisiyle pazarlıklar başladı.
Kiralama için 200 bin Euro ödenen genç orta saha oyuncusunun 1.8 milyon Euro'luk satın alma bedelini düşürmek isteyen yönetim, pazarlıklarını sürdürüyor.