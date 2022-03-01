Güven'in menajerinin G.Saray'ın yılda 10 milyon TL'den fazla bir teklif sunduğuna dair basına sızdırdığı haberler ise Beşiktaş yönetimin düşüncesini değiştirmedi ve Güven'e teklif edilen 7.5 milyon TL'nin en doğru rakam olduğuna karar verildi. Güven'in menajeri Ersin Akan hafta içinde İstanbul'a gelerek, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile son bir görüşme yapacak.