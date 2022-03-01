Siyah-beyazlılarda Güven Yalçın'ın durumu halen belirsizliğini koruyor. G.Saray'ın Halil Dervişoğlu'nun yerine daha hesaplı olan Güven Yalçın'ı rotasyon forveti olarak düşünmesi Beşiktaş'ın keyfini kaçırdı.
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Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'ın geleceği merak konusu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyla daha önce de masaya oturan yönetim, anlaşma sağlayamamıştı. Siyah-beyazlılar son olarak, senelik 7.5 milyon TL'den 4 yıllık sözleşme önerdiği Güven Yalçın'a "Bu rakamlar ideal birbirimizi üzmeyelim" diyerek artış olmayacağını söyledi.
Fotomaç'ın haberine göre; hali hazırda Güven'e 7.5 milyon TL'den 4 yıllık teklifi olan siyah-beyazlılar, buna rağmen rakamı yükseltmeme kararı aldı. Kerem Kalafat'ın 7 milyon TL'ye oynadığı ortamda Güven'e yapılan teklifin ideal olduğuna inanılıyor.
Güven'in menajerinin G.Saray'ın yılda 10 milyon TL'den fazla bir teklif sunduğuna dair basına sızdırdığı haberler ise Beşiktaş yönetimin düşüncesini değiştirmedi ve Güven'e teklif edilen 7.5 milyon TL'nin en doğru rakam olduğuna karar verildi. Güven'in menajeri Ersin Akan hafta içinde İstanbul'a gelerek, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile son bir görüşme yapacak.