Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı. Mücadele sonrası siyah-beyazlılarda Serdar Saatçı açıklamalarda bulundu ve "Her zaman hazırım. Rakip kim olursa olsun, benim için, bizim için fark etmez." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Serdar Saatçı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Takım için de, benim için de iyi performans değil. İlk yarı ufak tefek hatalarım vardı. İkinci yarı biraz daha toparladım. Takım olarak çok pozisyona giriyoruz ama sonuçlandırmamız lazım. Sıkıntı yok. Haftaya moralli çıkacağız derbiye.

Her zaman hazırım. Rakip kim olursa olsun, benim için, bizim için fark etmez. İnşallah Galatasaray maçında da forma bulursam elimden geleni yapacağım.