Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Güven Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Kendi performansıma iyi diyebilirim ama önemli olan takımın performansı. İlk yarıda arka arkaya şanslar bulduk, onları ikinci yarıda devam ettirmek istedik ama çok basit, amatörce goller yedik.

İlk 11'de olmak sadece benim kararım değil ama ben ilk 11'de olmak için elimden geleni yapıyorum, sahanın içinde savaşıyorum.

Haftaya Galatasaray derbisinde 3 puanı almak istiyoruz.