Siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli, Medipol Başakşehir karşısına birkaç oyuncuyu değiştirerek çıkabilir.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Önder Karaveli'den kadroda revizyon! O isimler kızağa çekiliyor
Yukatel Kayserispor'a hafta içinde kaybederek Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen ve lig için sıralama haricinde hiçbir hedefi kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Siyah beyazlılarda, zorlu mücadele öncesi teknik direktör Önder Karaveli, kadroda revizyona gitme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2022- 12:50
Eleştirilerin ve taraftar tepkilerinin odağındaki iki futbolcu olan Batshuayi ve Kenan'ı yedeğe çekmesi beklenen Karaveli'nin, bu iki ismin yerine Güven ve Larin'e şans vermesi sürpriz olmayacak.
Beşiktaş'ın kalesinde her zaman olduğu gibi Ersin oynayacak. Defans dörtlüsü Rosier- Vida - Welinton - Umut'tan oluşacak.