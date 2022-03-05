ÜÇ FARKLI MEVKİDE OYNUYOR



Sezon başında 11 milyon euro bonservis bedeliyle Zenit'e transfer olan Claudinho, birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Rus kulüplerinden ayrılmak isteyen oyuncular arasında yer alan 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş yönetiminin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Zenit'te bu sezon 21 resmi maçta 9 gol atan, 4 de asist yapan Brezilyalı oyuncu sadece 10 numara mevkiinde değil, forvet arkası ve zaman zaman sol kanatta da görev yapabiliyor. Yönetim, bu transfer için tüm şartlarını zorlayacak.