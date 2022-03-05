BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Cenk Tosun harekatı! İstediği rakam ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon golcüleri Michy Batshuayi, Güven Yalçın ve Kenan Karaman'dan istediği katkıyı alamayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi golcü arayışlarına başladı. Siyah-beyazılılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sezon başında Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro maaş isteyen milli oyuncunun istediği ücrette indirime gittiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.03.2022- 06:40