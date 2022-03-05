Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün 1. Olağan Divan Kurulu'nda konuştu. Çebi, Ljajic için sert sözler kullandı.

İşte o ifadeler:

Biz geldiğimizde yapılmış olan çok ağır kontratlar vardı. Ljajic konusu var. Adamı oynattık değerlenmedi, oynatmadık değerlenmedi. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen gitmiyorlar. Bizden 3.75 milyon euro alan oyuncuya 750 bin euro bile teklif gelmedi. Sergen hoca da oynatmak istedi ama olmadı. Sergen hoca, 'Bundan olmayacak' dedi. Adam oynamıyor. 'Ben İstanbul'da mutluyum' diyor.