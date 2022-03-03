Beşiktaş'ta Batshuayi saç baş yoldurttu! Tribünlerden tepki...

Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılar, dün akşam Vodafone Park'ta Kayserispor karşısına mutlak zafer parolasıyla çıkmıştı. Rakibi karşısında etkili bir görüntü sergilemesine rağmen bitirici vuruş konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na veda etti. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Batshuayi'ye maç sonunda tepki vardı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2022- 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022- 10:54