Kara Kartal, dün akşam Vodafone Park'ta Kayserispor karşısına mutlak zafer parolasıyla çıkmıştı. Rakibi karşısında etkili bir görüntü sergilemesine rağmen bitirici vuruş konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş , rakibine 2-1 kaybedip elendi.
Beşiktaş'ta Batshuayi saç baş yoldurttu! Tribünlerden tepki...
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılar, dün akşam Vodafone Park'ta Kayserispor karşısına mutlak zafer parolasıyla çıkmıştı. Rakibi karşısında etkili bir görüntü sergilemesine rağmen bitirici vuruş konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na veda etti. Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Batshuayi'ye maç sonunda tepki vardı. İşte detaylar...
Takımın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, üst üste kaçırdığı pozisyonlarla turun gitmesinin bir numaralı etkeni oldu. 90 dakika sahada kalan Batshuayi, özellikle 90 artı 6'da kaçırdığı pozisyonda Siyah-Beyazlılar'ı adeta çıldırttı.
Bu dakikada Rachid Ghezzal, topu ceza sahası içindeki Cyle Larin'e gönderdi. Larin, yanındaki müsait durumdaki Michy Batshuayi'ye bıraktı. Tecrübeli futbolcunun boş pozisyonda yaptığı cılız vuruş, kaleci Cenk Gönen'de kaldı. Bunun dışındaki birçok pozisyonda da Batshuayi sonuç üretemedi.