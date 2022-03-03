Siyah beyazlılar, milli maçlar için lige verilecek araya kadar sırasıyla Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Önder Karaveli'nin ekibi, milli ara sonra ise lider Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek.