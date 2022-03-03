Beşiktaş iç saha maçlarında skor üretmekte zorlanıyor.
Beşiktaş'ta gol sıkıntısı! Forvetler skor katkısı veremiyor
Beşiktaş haberi | Siyah-beyazlılarda gol sıkıntısı devam ediyor. Kara Kartal'da forvet oyuncuları, 2022 yılında oldukça sessiz kaldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Bu süreçte lig ve kupa dahil Vodafone Park'ta 6 maça çıkan siyah beyazlılar, rakip ağları 4 kez sarstı.
Önder Karaveli'nin öğrencileri iç sahada oynadığı son 4 resmi maçta rakip kaleye 34 isabetli şut gönderirken, bunların sadece ikisini ağlarla buluşturdu.