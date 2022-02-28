Gelecek sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk transferini Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak yapan Beşiktaş'ta, henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan flaş Alexander Sörloth açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlıların transfer gündemine eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un geldiği iddia edilmişti. Beşiktaş'ın sportif direktörü Ceyhun Kazancı, yıldız ismin transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberleri)
Basında siyah-beyazlılarla ilgili birçok futbolcunun ismi gündeme getirilirken, bu oyunculardan biri de Trabzonspor'un eski futbolcusu Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Norveçli golcü Alexander Sörloth'tu.
Trabzonspor'dan Leipzig'e giden 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı. Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor.