Atiba bu sezon 3 ayrı kulvarda toplam 23 maçta sahaya çıktı ve 1283 dakika süre aldı. 39 yaşıdank orta sahanın maç başı ortalama süresi 56 dakika oldu. Geçmiş sezonlara göre hücuma daha yakın bölgede oynayan Atiba 4 gol atarken, 8 de asist yaptı.