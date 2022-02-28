Beşiktaş'ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, Sivasspor maçında 11 bin 700 metreyle takımının en çok koşan futbolcusu oldu.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Atiba Hutchinson için karar verildi! 1 sezon daha mı?
Beşiktaş yönetimi, kulübün efsanesi haline gelen Atiba Hutchinson ile ilgili kararını verdi. Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki Kanadalı futbolcunun, siyah beyazlılarda 1 sezon daha futbol oynayıp oynamayacağı netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2022- 10:09
Akşam'ın haberine göre, siyah beyazlı yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı oyuncu ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. Atiba da 1 yıl daha oynamaya sıcak bakıyor.
Atiba bu sezon 3 ayrı kulvarda toplam 23 maçta sahaya çıktı ve 1283 dakika süre aldı. 39 yaşıdank orta sahanın maç başı ortalama süresi 56 dakika oldu. Geçmiş sezonlara göre hücuma daha yakın bölgede oynayan Atiba 4 gol atarken, 8 de asist yaptı.