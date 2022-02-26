Sivasspor Beşiktaş maçı sonrası Josef'ten duygusal paylaşım!

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza, Sivasspor maçının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 23:09