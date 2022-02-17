Beşiktaş Futbol Akademi, Gölcük Karadenizspor kulübünde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Miraç Örçen'i transfer etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Gölcük Karadenizspor kulübünde forma giyen 2009 doğumlu orta saha oyuncusu Miraç Örçen'i kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi, Futbol Akademimizin kadrosuna dahil olan genç sporcumuz Miraç Örçen ile ailesini BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde ağırladı. Ekşi, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Örçen'e "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

U-14 Akademi Takımımızda forma giyecek olan Miraç Örçen, Beşiktaş forması giyecek olmaktan büyük mutuluk duyacağını belirterek, "Beş yaşından beri hayalini kurduğum kulüpte futbol oynayacağım. Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan ile Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim" diye konuştu.