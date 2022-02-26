Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Ligde geçen hafta Altay'ı 1-0 mağlup eden siyah-beyazlılar zorlu deplasmanda üç puanla dönmek istiyor. Beşiktaş, bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı. Rakiplerine 13 kez konuk olan siyahbeyazlılar 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi ile 12 puan toplayabildi.

7 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş, ligde yaptığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı. Süper Lig'de son olarak 19. haftada İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, sonraki 7 maçta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan topladı. Sivasspor ise ligdeki son 5 maçında 3 yenilgi, 1 galibiyet, 1 de beraberlik aldı. Siyah- beyazlı ekip, ligdeki son 6 maçında kalesinde 2 gol gördü. Beşiktaş deplasmandan galibiyetle dönerek hem yenilmezlik serisini sürdürmek, hem de çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

SİVASSPOR: ALİ ŞAŞAL, KORAY, GOUTAS, CANER, UĞUR, COFIE, HAKAN, ERDOĞAN, FAJR, HENRIQUE, KAYODE

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, JOSEF, GHEZZAL, ATIBA, ALEX, KENAN, BATSHUAYI

6 EKSİKLE RÖTARLI SİVAS YOLCULUĞU

Siyah-beyazlılar dün akşam 17.00'de özel uçakla hareket edecekti. Ancak Sivas'taki olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş'ın uçağı yaklaşık 3 saat rötar yaptı. 21.00 sularında Sivas'a ulaşan Kartal'da 6 isim (Larin, Rıdvan, Pjanic, Mehmet Topal, N'Koudou ve Oğuzhan) kadroda yer almadı.

BATSHUAYI VE ROSIER SAHADA

Beşiktaş'ta sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Batshuayi cezası nedeniyle Altay maçında forma giyememişti. Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçta forma giyemeyen Rosier de bugün ilk 11'deki yerini alacak.

ALEX SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Alex Teixeira sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Alex Teixeira, bugünkü karşılaşmada sarı kart gördüğü takdirde 28. haftada oynanacak olan Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

GRADEL CEZALI

Sivasspor'da kart cezalısı Max Gradel, Beşiktaş maçında yok. Kırmızı-beyazlı ekipte ayrıca sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James ve Ahmet Oğuz karşılaşmada forma giyemeyecek. Sivasspor bu sezon 26 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik, 8 yenilgiyle 34 puan topladı.

32'NCİ RANDEVU

Beşiktaş ile Sivasspor 32'inci kez karşı karşıya. İki takım arasında geride kalan 31 lig maçında Beşiktaş 15, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 43 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı maçta Beşiktaş, Sivas'ı 2-1 yendi.

BİR MAÇTA GOL OLMADI

Beşiktaş ile Sivas arasındaki 31 lig maçının 30'u gollü geçerken, sadece geçen sezon Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 bitti. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı. Sivas'taki 15 lig maçının 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivas kazandı, 3 maç berabere bitti.