Sivasspor - Beşiktaş maçı merakla bekleniyor. Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde iki takımın da 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında kritik müsabaka futbolseverleri bekliyor. Sivasspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LER

SİVASSPOR: MUAMMER, CANER, GOUTAS, KAMARA, UĞUR, COFIE, HAKAN, FAJR, PEDRO HENRIQUE, ERDOĞAN, YATABARE

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, WELINTON, VIDA, UMUT, NECİP, GHEZZAL, ATIBA, ALEX, KENAN, BATSHUAYI

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Beşiktaş maçı 26 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak

SİVASSPOR'DA 4 EKSİK

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor. DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyah-beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

RIZA ÇALIMBAY'IN YÜZÜ KARTAL'A KARŞI GÜLMÜYOR!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 38 maçta sadece 7 galibiyet alabildi. Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele etti. Tecrübeli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş'a rakip olduğu 38 resmi müsabakanın sadece 7'sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 21 galibiyet elde ederken, 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ İLE 39. RANDEVU

Teknik Direktör Çalımbay, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 39. randevusuna çıkacak. 34 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.