Beşiktaş'tan Edgar hamlesi! Trabzonspor...
Beşiktaş gelecek sezon için hamlelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un sözleşmesini fesih ettiği Edgar için devreye girdi. Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Edgar'ın transfer şartlarını masaya yatırdı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 06:40
Siyah-Beyazlılar, 27 yaşındaki Portekizli stoper için bonservis bedeli ödemeyecek. 7.5 milyon Euro piyasa değeri olan Edgar Ie'deki tek handikap ise sakatlığı... Tecrübeli oyuncunun sahalara dönmesi Eylül ayını bulabilir. Yeni sezon kamp çalışmalarında yer alamaycak yıldız oyuncunun sakatlık durumu Beşiktaş Yönetimi'ni ikilemde bırakıyor.