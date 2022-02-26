Beşiktaş'tan Edgar hamlesi! Trabzonspor...

Beşiktaş gelecek sezon için hamlelerine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'un sözleşmesini fesih ettiği Edgar için devreye girdi. Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Edgar'ın transfer şartlarını masaya yatırdı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 06:40