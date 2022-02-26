Beşiktaş'ta sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Siyah-beyazlılarda bu isimlerden biri de Domagoj Vida olurken, yıldız stoperin menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdaki geleceği şu an için belirsiz olan Domagoj Vida için menajeri Uğur Avadan Radyospor'a konuştu.

Avadan, sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek "Daha bir sonuca varılmadı ama her iki taraf da iyi niyet çerçevesinde hareket ediyor. Daha zamanımız var ama Domagoj Vida'nın önceliği Beşiktaş" diye konuştu.