Siyah beyazlılar Alexander Sörloth için tüm imkanlarını zorlama kararı aldı. Norveçli golcünün transferinde önceliğin Trabzonspor'da olmasına rağmen, Beşiktaş yönetimi Karadeniz temsilcinin bu hakkını kullanmama ihtimalini düşünerek hareket ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Şartlar zorlanacak! İşte Kartal'ın Alexander Sörloth teklifi
Sezon sonunda Michy Batshuayi'nin Chelsea'ye geri dönecek olması, Cyle Larin'in ise yeni mukavele imzalamaması üzerine Beşiktaş hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlılar bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth için tüm şartları zorlamaya karar verirken, sunulacak teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Leipzig'e 2 yıllık kiralama için 4 milyon euro, daha sonra bonservisinin yüzde 50'si için 4 milyon euro daha teklif edilecek.
Bu planlamaya göre siyah-beyazlılar, üç yıl içerisinde 8 milyon euro'ya Norveçli golcünün bonservisinin yüzde 50'sini almış olacak. Ceyhun Kazancı bu fikrini Başkan Ahmet Nur Çebi ile paylaştı.