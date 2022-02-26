Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAVELİ'NİN SÖZLERİ:

"Josef'i son maçında ağrıları nedeniyle oyundan almıştık. Sadece bir gün bizimle olabildi. O yüzden başlangıçta kullanmayacağız ama ihtiyaç olursa ona bir süre vermeyi düşünüyoruz."

"Kazanmak enerjimizi arttırdı. Kazanmayı hak ettiğimiz bazı oyunları kazanamamıştık. Hafta içi iyi geçti. Sivasspor 4-5 sezondur iç sahada istikrarlı şekilde aynı oyunu oynayan, fiziksel olarak hiçbir maçı bırakmayan bir takım. Buna göre hazırlandık"

"Rıza hoca, Beşiktaş'ın kaptanıdır. Tribünden seyrettiğim bir oyuncuya karşı, onun takımıyla hoca olarak mücadele etmek benim için farklı bir duygu."