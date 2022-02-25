"Abdülkerim Bardakçı ile 4 büyük takım ilgileniyor"

Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakçı'nın da temsiliğini yapan Avadan, "Abdülkerim'in Konyaspor'la olan sözleşmesini uzattık. Ama bu transfer olmayacağı anlamına gelmiyor. Kulübüne para kazandırarak gitmek istiyor. Sezon başında ilgi vardı, devre arasında da oldu. 4 büyük takım onunla ilgileniyor. 3 gol 3 asisti var. Defansta çok iyi olduğunu düşünüyorum ama hücum aksiyonları açısından da çok başarılı. Yani büyük takımların ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte bir oyuncu..." şeklinde konuştu.