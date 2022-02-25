Uğur Avadan, temsilciliğini yaptığı Beşiktaşlı Domagoj Vida ve Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida gelişmesi! "Anlaşma sağlanamadı ancak..."
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hırvat stoper Domagoj Vida'nın, menajeri açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncunun temsilcisi, siyah beyazlılardaki geleceğiyle ilgili flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
"Vida Avrupa'dan bir takımla anlaşabilir ama..."
Radyospor'a konuşan Uğur Avadan, Beşiktaş'la sözleşme yenileme görüşmelerinin devam ettiğini belirterek "Daha bir sonuca varılmadı ama her iki taraf da iyi niyet çerçevesinde hareket ediyor" dedi.
Avadan, "Vida'nın performansı da her geçen hafta yükseliyor. Sözleşmesi Mayıs 31'de bitiyor. Daha zamanımız var. Sözleşmesinin bitimine 6 ay kaldığı için Avrupa'da bir takımla anlaşma yapabilir ama Vida'nın önceliği Beşiktaş" ifadesini kullandı.