Dün gece Adana'da tempolu, korakor mücadeleli bir maç izledik. Beşiktaş attığı gole kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu. Necip-Atiba ikilisi presleri ve çabuklukları ile defans bloğunun önünde garantili bir sigorta gibiydiler.
Adana Demirspor Beşiktaş maçını Ömer Üründül değerlendirdi
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 1-0 önce geçtiği mücadelede rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bu kritik karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşma ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı.
Kontrollü ve dengeli oyununu devam ettiren Beşiktaş, 30'uncu dakikada genç Kerem'in güzel ortasında Teixeira'nın kafa golünde skor avantajını da yakaladı. Adana Demirspor sanki gol yemeyi bekliyormuş... Birden hareketlendiler, kısa sürede iki gol kaçırdılar.
Ağlara giden bir topları da VAR kararı ile iptal edildi. İkinci devre oyunun bütün kontrolü ev sahibindeydi. Beşiktaş ise gol yememek için belli sayıda oyuncu ile mücadele ediyordu. Teixeira, attığı gol dışında sahada yoktu.