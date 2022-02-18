Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, siyah-beyazlıların Aleksander Sörloth ısrarı artarak devam ediyor. Norveçli golcünün Türkiye'ye gelmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olmasına rağmen Beşiktaş yönetimi bu transfer için tüm şartları zorlamaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Alexander Sörloth için yeni teklif!
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Real Sociedad'da kiralık oynayan ve İspanyol takımında aradığını bulamayan Aleksander Sörloth için yeniden devreye girdi. Yıldız golcü için ısrarını sürdüren siyah beyazlılar, Leipzig'e yeni bir teklif daha yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ederken, siyah-beyazlıların Aleksander Sörloth ısrarı artarak devam ediyor. Norveçli golcünün Türkiye'ye gelmesi durumunda öncelik hakkının Trabzonspor'da olmasına rağmen Beşiktaş yönetimi bu transfer için tüm şartları zorlamaya devam ediyor.
Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Norveçli golcü Leipzig'de satıldıktan sonra Real Sociedad'a kiralanmıştı.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Alman Bild gazetesine konuşan Sociedad Sportif Direktörü Olabe; satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmediklerini ima eden açıklamalarda bulundu. Beşiktaş yönetimi de bunun üzerine Leipzig ile temasa geçerek ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.