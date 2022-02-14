CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Son dönemin formda ekibi Adana Demirspor, 8 maçtır mağlubiyet almayan Beşiktaş'ı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta ise hedef mutlak galibiyet. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşma 3-3 beraberlik ile sonuçlanmıştı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Rassoul, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Vargas, Yunus, Balotelli

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Necip, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi

SON DÖNEMDE GOL YOLLARINDA SIKINTILI

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi. Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

JOSEF VE ROSIER SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Josef de Souza ile Valentin Rosier'in yarınki maçta oynaması beklenmiyor. Rosier sakatlığı nedeniyle takımının Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynadığı maçta forma giyemedi. Ligin 23. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve bu nedenle Antalya kampında yer alamayan Josef ise Göztepe karşılaşmasında ilk yarıda görev alabildi. Brezilyalı futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın ikinci yarısında sahada yer alamadı.

PJANIC CEZALI

Beşiktaş'ın ligde Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Miralem Pjanic yarınki karşılaşmada görev alamayacak. Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

4 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.