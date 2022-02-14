Adana Demirspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Son dönemin formda ekibi Adana Demirspor, 8 maçtır mağlubiyet almayan Beşiktaş'ı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş'ta ise hedef mutlak galibiyet. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşma 3-3 beraberlik ile sonuçlanmıştı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Bjarnason, Vargas, Balotelli.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Kerem, Vida, Welinton, Rıdvan, Atiba, Necip, Ghezzal, Larin, Teixeira, Batshuayi

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 14 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

SON DÖNEMDE GOL YOLLARINDA SIKINTILI

Beşiktaş, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta 5 gol atabildi. Ligin ikinci yarısında Çaykur Rizespor'a iki gol atan Beşiktaş; Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını ise birer gol atarak tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçında ise gol atma başarısı gösteremedi.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Siyah-beyazlı ekip bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamadı. Deplasmanda 12 maça çıkan Beşiktaş, bunların sadece ikisini kazanabildi. Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen siyah-beyazlı ekip, VavaCars Fatih Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı. Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan elde edebildi. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

4 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 26. haftasındaki Altay maçında forma giyemeyecek.