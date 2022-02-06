Estoril Sportif Direktörü açıkladı! Beşiktaş Bruno Pinheiro için teklifte bulundu mu?

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından hoca arayışlarını sürdürüyordu. Siyah beyazlıların gündemine Portekiz Ligi takımlarından Estoril'de görev yapan Bruno Pinheiro gelmişti. Beşiktaşlı yöneticilerin, Portekizli çalıştırıcı ile temasa geçtiği ve İstanbul'a davet ettiği belirtilmişti. Ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti. Estoril Sportif Direktörü'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 06.02.2022- 14:27