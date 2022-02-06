Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon istediği sonuçları elde edemedi. Siyah beyazlılar, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Estoril Sportif Direktörü açıkladı! Beşiktaş Bruno Pinheiro için teklifte bulundu mu?
Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından hoca arayışlarını sürdürüyordu. Siyah beyazlıların gündemine Portekiz Ligi takımlarından Estoril'de görev yapan Bruno Pinheiro gelmişti. Beşiktaşlı yöneticilerin, Portekizli çalıştırıcı ile temasa geçtiği ve İstanbul'a davet ettiği belirtilmişti. Ancak daha sonra transfer gerçekleşmemişti. Estoril Sportif Direktörü'nden konuyla ilgili açıklama geldi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Alınan sonuçlar sonrası sezon ortasında Sergen Yalçın'la yolları ayıran Kartal, hoca arayışlarını sürdürüyordu.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve idarecilerin hummalı çalışmaları sonrası birçok yerli ve yabancı teknik direktör ismi basına yansımıştı.