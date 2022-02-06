Yaz aylarında Nice ve Torino'nun ilgilendiği Ersin Destanoğlu'na bu sezon da çok sayıda talip olduğu öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak "Rıdvan gibi Ersin de revaçta. Gençlerin önünü açacağız ancak bunu yaparken de kulübün menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan flaş transfer kararı! Ersin Destanoğlu giderse...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktaladıktan sonra bu sezon zirve yarışından bir hayli uzak kalan siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Yönetim, adı özellikle İtalyan ve Fransız ekipleriyle anılan Ersin Destanoğlu'nun olası transferi durumunda kaleci takviyesiyle ilgili flaş bir karar aldı. (BJK spor haberi)
ERSİN AYRILIRSA KALECİ TRANSFERİ YAPILMAYACAK
Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki eldivenin transferine onay vermek için 5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay şartını öne sürüyor. Fanatik'in haberine göre; Ersin'in Avrupa'ya gitmesi halinde ise kalede yoluna Mert Günok ve U19'dan A Takım'a alınan Emre Bilgin ile devam edecek. 3. kaleci yine altyapıdan olacak.
LACAZETTE'DEN DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
Gelecek sezonun ilk takviyesini Gedson ile yapan Beşiktaş, golcü arayışlarını da sürdürüyor. Son günlerde adı siyah-beyazlılarla anılan Alexandre Lacazette'in gündeme girmesiyle çıkması bir oldu.