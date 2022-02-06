Yaz aylarında Nice ve Torino'nun ilgilendiği Ersin Destanoğlu'na bu sezon da çok sayıda talip olduğu öğrenildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak "Rıdvan gibi Ersin de revaçta. Gençlerin önünü açacağız ancak bunu yaparken de kulübün menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.