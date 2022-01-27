Milli araya girilmesiyle birlikte Beşiktaş, ligin ikinci devresi için Antalya'da kampa girdi. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, burada açıklamalarda bulundu. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında konuşan Çebi, "Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)