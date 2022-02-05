Ara transferde suskunluğunu Gedson Fernandes ile bozan Beşiktaş, bu transferle büyük bir sükse yarattı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de Gedson transferinin perde arkasını anlattı. Çebi, "Galatasaray'ın da istediğini biliyoruz. Almamış ya da istememiş olabilir, saygı duyuyoruz. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da" dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin dün sabahki antrenmanı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Gedson Fernandes'in transfer süreciyle ilgili konuşan Başkan Çebi, "Taraftarın sevdiği, istediği, güvendiği futbolcular vardır. Onların transferinin yapılmasını isterler. Yapıldığı zaman da mutluluk duyarlar. Biz transferlerimizi planlamamız çerçevesinde yapıyoruz. Taraftarı mutlu edebildiysek ne mutlu ama asıl amacımız takımın başarılı olmasını sağlayacak transfer yapmaktır. Gedson da böyle bir transferdi. Seneye planladığımız takımın bir parçası olması gereken futbolcu olduğu için transferini gerçekleştirdik" dedi.

ÇİZGİ AŞILMASIN

Başkan Çebi şöyle devam etti: "Biz geçen seneden beri Gedson'u kadromuza almaya planlıyorduk. Ancak şartlarımız bugün için bunu yapabilecek hale geldi. Bunun için süreç daha önce başlamıştı. Planlarımız içinde olan bir futbolcuydu. Bir başka takımın ilgilenmesi neticesinde talep ettiğimiz, almak için yola çıktığımız bir futbolcu değildi. G.Saray'ın da istediğini biliyoruz. Almamış ya da istememiş olabilir, saygı duyuyoruz. Başkanı böyle ifade edebilir, doğrudur da. Ama bizim için Gedson önemliydi. Kadromuza katmak istediğimiz bir futbolcuydu. Taraftar elbette en iyisini ister. Ama bunu belli bir ayarda yapmak, çizgiyi aşmamak lazım."

CAMİALARIN DEĞERLERİ DEĞİŞMEZ

Beşiktaş da, Galatasaray da Türkiye'nin sayılı, çok değerli kulüpleridir. Bizler sadece sahada rakip olduğumuzu düşünüyoruz. Transferlerde rekabet, bizim amaçladığımız bir olay değildir. Biz istediğimiz futbolcuyu almak için yola çıkarız. Gedson Fernandes transferi ne Beşiktaş'ı olduğu yerden yukarı çeker, ne de transferi yapamayan Galatasaray'ı aşağı çeker. Bu tür futbolcular, camiaların değerini değiştiremez.

KENDİ MARKAMIZI YARATMALIYIZ

Forvet konusunda Laccazette, Luiz Suarez gibi önemli oyuncuların isminin Beşiktaş ile anılması sorulan Çebi, "Giden her futbolcunun yerine alternatifini koyabilecek tarzda planlarımız var. Ama elimizdeki alternatiflerin birkaç tanesi marka olabilir ama diğerlerini marka olabilecek isimlerden seçiyoruz. Marka almaktan çok markalarımızı kendimiz yaratmak istiyoruz" dedi.

ELİMİZDEKİLERLE DEVAM EDECEĞİZ

Elimizde yeteri kadar futbolcumuz var biz bunlara güveniyoruz. Sadece sakatlıklar ve talihsizlikler nedeniyle bugüne kadar istenilen noktada olamadık. Ama bu 3, 4 futbolcunun takımdan gitmesi, transfer yapacağımız anlamına gelmez. Bizim için bu ara transferde, transfer söz konusu olmayacak. Elimizdekilerle yolumuza devam etmeyi planlıyoruz.

HOCAMIZ KARAVELİ, BİTTİ!..

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör olarak Önder Karaveli ile yola devam edeceklerinin altını bir kez daha çizdi. Başkan Çebi, "Ben Önder hoca ile yola devam edeceğimi beyan ettim. Biz hocamızı seviyoruz. Şu ana kadar ki tavır ve davranışlarından, aldığı sonuçlar dahi olmak üzere başarılı görüyoruz. Bu sebeple, Önder Karaveli'den başka bir hocanın adının konuşulmasını doğru bulmuyorum. Buradan da net şekilde söylüyorum. Şenol hocayı severiz, kıymetlidir. Türk futbolunda yeri önemlidir, Türk futboluna önemli katkılar vermiştir. Ama benim hocam Önder Karaveli. Yola onunla devam ediyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUM

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, şampiyonlukla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarından destek beklediklerini ifade eden başkan Çebi, "Taraftarın artık pandemi döneminin verdiği yokluktaki desteğini istiyoruz. Sezon bitene kadar ben hala istekli, ümitliyim. Futbolun içinde her şeyin olduğunu biliyorum. Şampiyon olma hissini, arzusunu en azından taşımaya devam ediyorum. Bu sebeple en önemli tarafımız da değerli futbolcularımızın yanı sıra taraftardır. Desteklerini esirgemesinler. Bu takımı ayağa kaldırıp, başarıya ulaştırabilecek taraftarımız olduğuna inanıyorum. Onları davet ediyorum" yorumunu yaptı.

DEVAMI GELECEK

Gelecek yıllardaki bütçenin, şu andaki bütçeden daha aşağıda olacağını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "Uygun şartlarda bulduklarımız, anlaşabildiklerimiz olduğu taktirde transferlerimiz devam edecektir. Ancak daha da genç arkadaşlarımızla, mümkün olduğunda altyapıdan katkı verecek çocuklarımızla yola devam etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bütçelerimizin, şu andaki bütçenin yarısı kadar bile olmayacağını bilerek hareket etmek durumundayız. Genç bir jenerasyonu, Beşiktaş'ı daha gençleştirmek, önümüzdeki senelerce devam etmesini sağlamak için bir avantaj olarak görüyoruz. Bunun için uğraşıyoruz."

MESLEKLERİNE SAYGILARI YOK

Kadro dışı bırakılan 4 futbolcunun, kendilerine gelen teklifleri reddettiğini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, doğru bir karar aldıklarını söyledi. Çebi, "Bu arkadaşlar maalesef gitmiyorlar. Nasıl bir futbolculuk, nasıl bir anlayış, nasıl bir profesyonellik, mesleğe nasıl saygıları var, inanın anlayamıyorum. Yan tarafta koşarak, 1-2 senedir para almayı içlerine sindirebilen arkadaşlarla yollarımızı ayırarak doğru yapmışız. Onların bu kafa yapılarıyla Beşiktaş formasına hizmet etmeyecekleri aşikarmış" diye konuştu.