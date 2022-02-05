Eski Beşiktaşlı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'dan Kora'ya açıklamalarda bulundu.
Anderson Talisca'dan Beşiktaş itirafı! "İmzalamaya karar verdim"
Beşiktaş'ta 2016-2018 yılları arasında boy gösteren Anderson Talisca, Suudi Arabistan basını Kora'ya özel bir röportaj verdi. Brezilyalı yıldız futbolcu, "Al Nassr'dan teklif geldiğinde neredeyse aynı koşullarda olan ve büyük bir kulüp olan eski takımım Beşiktaş aklıma geldi. Çünkü Beşiktaş'ta teklifi gördüm ve hemen imzalamaya karar verdim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 13:01
Yıldız futbolcu, Al Nassr'dan gelen teklif sonrası kulübün projesinden çok etkilendiğini ve eski takımı Beşiktaş'a benzettiğini ifade etti.
"Al Nassr'ın projesinden ve özellikle Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna dair çalışmalarından çok etkilendim."