Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün ezeli rakibi G.Saray'ın da çok istediği Gedson Fernandes ile 4+1 senelik anlaşma yapan ve oyuncuyu 1 Temmuz itibarıyla kadrosuna katacak olan siyahbeyazlılar, rotasını sezon başından bu yana almak için uğraştığı Kaan Ayhan'a çevirdi. Gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan'la bir kez daha bir araya geldi.