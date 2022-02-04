Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Önceki gün ezeli rakibi G.Saray'ın da çok istediği Gedson Fernandes ile 4+1 senelik anlaşma yapan ve oyuncuyu 1 Temmuz itibarıyla kadrosuna katacak olan siyahbeyazlılar, rotasını sezon başından bu yana almak için uğraştığı Kaan Ayhan'a çevirdi. Gelecek sezonun takımını kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Güven Yalçın'ın menajeri Ersin Akan'la bir kez daha bir araya geldi.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal'dan Kaan Ayhan harekatı!
Transferde gaza basan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ardından önemli hamleler yapmayı hedefliyor. Siyah beyazlılar, şimdi de eski gözdesi Kaan Ayhan'ı gündemine aldı. Yönetim, Sassuolo'da forma giyen milli stoper için için menajeri Ersin Akan'a yetki verdi.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 09:02
Fotomaç'ın haberine göre; Güven için zaten prensip anlaşmasına varan ikili sürpriz bir isim için görüştü. Bu isim Trabzonspor'un da transfer etmek istediği Kaan Ayhan oldu. Akan, Kaan'ın menajerlik haklarını aldıktan sonra görüştüğü ilk ismin kendisi olduğunu Kazancı'ya söyledi.
Daha önce milli maç için geldiği Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıklayan Kaan için Sassuolo ile görüşmeleri yürütmek için yetki verildiği ifade edildi.