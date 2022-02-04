İKİ FARKLI TEKLİF SUNULACAK

Galatassaray'ın daha önce sürekli olarak kiralama yoluna gittiği Onyekuru, Monaco tarafından 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a satılmıştı. Çok büyük bir fırsat transferi olmadıkça kiralık transferlere soğuk bakan Beşiktaş yönetiminin, Onyekuru'yu da tıpkı Gedson Fernandes gibi önümüzdeki sezonun başından itibaren bonservisiyle kadrosuna katmaya çalışacağı belirtiliyor.