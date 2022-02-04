Önümüzdeki sezondan itibaren kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları şimdiden başladı. Portekizli yıldız Gedson Fernandes'i renklerine bağlayarak ezeli rakibi G.Saray'a transfer çalımı atan Beşiktaş, gözünü şimdi de sarı-kırmızılı taraftarının çok sevdiği Henry Onyekuru'ya dikti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'a sürpriz öneri! Henry Onyekuru...
Ara transfer döneminin son günlerinde atağa kalkan Beşiktaş, bomba bir transfere daha imza atmaya yakın. Siyah beyazlılara, eski Galatasaray'lı futbolcu Henry Onyekuru önerildi. Öte yandan Beşiktaş'ın bu transferde de Gedson Fernandes formülünü uygulayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fotomaç'ın haberine göre; sene sonu sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin ile henüz anlaşma noktasına gelmeyen, N'Koudou'nun da uzun süreli sakatlıklarından dolayı hücum hattının soluna oyuncu arayan Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın Onyekuru için çalışmalara başladığı öğrenildi.
İKİ FARKLI TEKLİF SUNULACAK
Galatassaray'ın daha önce sürekli olarak kiralama yoluna gittiği Onyekuru, Monaco tarafından 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Olympiakos'a satılmıştı. Çok büyük bir fırsat transferi olmadıkça kiralık transferlere soğuk bakan Beşiktaş yönetiminin, Onyekuru'yu da tıpkı Gedson Fernandes gibi önümüzdeki sezonun başından itibaren bonservisiyle kadrosuna katmaya çalışacağı belirtiliyor.