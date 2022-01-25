Yemekte kritik zirve! Şenol Güneş ve Beşiktaş...

A Milli Futbol Takım'ımız ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş, teknik ekibi ve Dusko Tosic yemekte bir araya geldi. Ayrıca görüşmede kısa süre önce Beşiktaş’ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro da Şenol Güneş ve ekibinin görüşmesine katıldı.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 18:41