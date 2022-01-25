Yemekte kritik zirve! Şenol Güneş ve Beşiktaş...
A Milli Futbol Takım'ımız ve Beşiktaş eski teknik direktörü Şenol Güneş, teknik ekibi ve Dusko Tosic yemekte bir araya geldi. Ayrıca görüşmede kısa süre önce Beşiktaş’ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro da Şenol Güneş ve ekibinin görüşmesine katıldı.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2022- 18:41
Yemekte Güneş'in ekibinde görev yapan yardımcı antrenörler Eren Şafak, Şeref Çiçek ile siyah beyazlı takımın eski idari menajeri Ali Naibi ve Dusco Tosic de yer aldı.
Ayrıca kısa süre önce Beşiktaş'ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro da Şenol Güneş ve ekibinin görüşmesine katıldı.
Buluşma fotoğrafını Tosic sosyal medya hesabından paylaştı