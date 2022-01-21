Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. İşte o liste...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 13:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022- 13:31