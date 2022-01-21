Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu. İşte o liste...
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.01.2022- 13:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022- 13:31
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.
Beşiktaş kafilesinde; Mert Günok, Welinton, Umut Meraş, N'Koudou, Salih Uçan yer almadı.
İşte o liste...
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