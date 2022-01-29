Milli arayı Antalya'da kampa girerek değerlendiren Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Transfer teklifi olup olmadığını yanıtlayan 20 yaşındaki oyuncu, "Teklif varsa ve bana gelen bir şey olursa kulüple birlikte değerlendiririz. Benim kesinlikle Avrupa'ya gitme hayalim var." şeklinde yanıt verdi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)