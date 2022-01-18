Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncuları kadrodan ayrılacağı için Beşiktaş harıl harıl oyuncu arıyor… Neredeyse her mevkiye transfer yapmak durumunda olan siyah-beyazlılarda Impect Analiz ve Scouting şirketiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterlerde ortaya çıktı.
Transfer edilecek oyuncu son sözleşmesini Beşiktaş'la yapmayacak.
Bonservis ödenmemesine özen gösterilecek.
İmza parası isteyen oyuncuyla anlaşmadan kaçılacak.
1.5 milyon euro yıllık maaşla üst limit olacak.
Yeni sözleşmelerde puan başı prim olmayacak.
27-28 yaş üst sınır olacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan büyük operasyon! Sezon sonunda...
Sezon sonunda birçok futbolcunun sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'ta yönetim, radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Sezonun bitmesinin ardından büyük bir transfer operasyonuna başlayacak siyah-beyazlılarda, gençleştirme operasyonuna gidilecek. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 06:40
Sezon sonunda hemen hemen tüm yabancı oyuncuları kadrodan ayrılacağı için Beşiktaş harıl harıl oyuncu arıyor… Neredeyse her mevkiye transfer yapmak durumunda olan siyah-beyazlılarda Impect Analiz ve Scouting şirketiyle yapılan görüşmeler çerçevesinde ciddi bir çalışma devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; gelecek sezonda transfer edilecek oyuncular için belirlenen bazı kriterlerde ortaya çıktı.