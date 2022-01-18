Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, İngiltere yolcusu... Siyah-Beyazlılarla yaptığı sözleşme pazarlığında anlaşmaya varamayan tecrübeli savunma oyuncusu transfer döneminde Ada'nın yolunu tutabilir.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor! İşte yeni adresi
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve yeni mukavele konusunda anlaşma sağlanamayan Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulüpten ayrılıyor. Beşiktaşlı yöneticilerin de yüksek maliyeti nedeniyle Hırvat futbolcunun ayrılığına onay verdiği öğrenilirken, Vida'nın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2022- 06:40
CÜZİ BİR RAKAM İSTENİYOR
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi de Vida'nın yüksek maaşı nedeniyle Watford'un teklifine sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için Kartal'ın cüzi bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.
BEDAVAYA GELDİ
2018 yılında Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak transfer edilen Vida, bu sezon istikrarsız futboluyla taraftarın da tepkisini çekti. 32 yaşındaki Vida, 95 kez milli oldu.