CÜZİ BİR RAKAM İSTENİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi de Vida'nın yüksek maaşı nedeniyle Watford'un teklifine sıcak bakıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız oyuncu için Kartal'ın cüzi bir rakamı kabul etmesi bekleniyor.