BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ 🔥 | Beşiktaş transferde atağa kalktı! Wesley, Ben Brerton Diaz, Luuk de Jong...
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş, ligin ilk yarısında aldığı başarısız sonuçların ardından yükselişe geçmek ve geleceğe de yatırım yapmak için atağa kalktı. Önder Karaveli'nin izleme listesindeki genç futbolcular ve fırsat transferleri ile takımı kuvvetlendirmek isteyen Beşiktaş'ın listesi ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Beşiktaş, özellikle forvet bölgesine acil takviye yapmak istiyor. Beşiktaş'ın transfer listesinde yıldız isimer yer alıyor. İşte detaylar...
LUUK DE JONG
İspanyol basını, Hollandalı golcünün Cadiz'e gitmek yerine daha iyi bir meydan okuma istediğini ve bu doğrultuda ligde 19. sırada bulunan Cadiz'in öncelikli hedefi olmadığını yazdı. 31 yaşındaki oyuncu Cadiz'i reddetti ve önündeki iki seçenek olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş kaldı.
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BEN BRERTON DIAZ
Sergen Yalçın'ın ardından takımın başına getirilen Önder Karaveli, Beşiktaş için genç yetenekler aramaya devam ediyor. Önder Karaveli, Blackburn Rovers forması giyen Ben Brerton Diaz'ı izlemeye aldı.
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WESLEY
Yönetimin "Fırsat transfer olursa yapabiliriz" açıklamasının ardından gündeme gelen son isim Brezilyalı forvet Wesley oldu. Club Brugge ile kiralık sözleşmesini fesheden Wesley, siyah-beyazlıların gündemine geldi.
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AMOS PIEPER
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin hedefindeki bir diğer isim ise Amos Pieper... Karaveli genç futbolcuyu yakından takip ediyor.
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MARTIN OJEDA
Racing'in 23 yaşındaki Arjantinli sol açığı Martin Ojeda, yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Önder Karaveli'nin takip ettiği genç yetenek teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
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