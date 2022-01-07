BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İstikrarın adı Rıdvan Yılmaz!

Beşiktaş'ın altyapıdan yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz da istikrarıyla dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sol bekte görev yapan Rıdvan, 2018-19'da 1 maçta süre alırken, sonraki sezon 6 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Geçen sezon 18 lig maçında bir gol atan 20 yaşındaki futbolcu, 2 Türkiye Kupası ve bir Avrupa kupası maçında şans buldu. Takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rıdvan, 13 lig karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırdı. Genç oyuncu ayrıca bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçına çıktı.

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