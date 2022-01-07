07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İstikrarın adı Rıdvan Yılmaz!

Kartal’da istikrarın adı Rıdvan!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2022

Beşiktaş'ın altyapıdan yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz da istikrarıyla dikkat çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Sol bekte görev yapan Rıdvan, 2018-19'da 1 maçta süre alırken, sonraki sezon 6 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesine çıktı. Geçen sezon 18 lig maçında bir gol atan 20 yaşındaki futbolcu, 2 Türkiye Kupası ve bir Avrupa kupası maçında şans buldu. Takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rıdvan, 13 lig karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırdı. Genç oyuncu ayrıca bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi, birer de Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçına çıktı.

Ersin penaltıdan geçit vermiyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Bilbao deplasmanda rahat kazandı! Bilbao deplasmanda rahat kazandı!
Kartal’dan forvet hamlesi! Premier Lig’den gelecek Kartal'dan forvet hamlesi! Premier Lig'den gelecek
Kartal’ı gençler uçuruyor! Dikkat çeken istatistik Kartal'ı gençler uçuruyor! Dikkat çeken istatistik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör