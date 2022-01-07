BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu penaltıdan geçit vermiyor!
Turkcell Süper Kupa maçında penaltı kurtararak kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, bu alandaki başarısıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki eldiven, Galatasaray derbisinde de penaltı kurtarmıştı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Karius'un ayrılmasının ardından fırsat bulan 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu son dönemde penaltılardaki başarısıyla dikkati çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sarıkırmızılı ekibin kazandığı penaltıda Mohamed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan Ersin, yine ligde oynanan ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasındaki penaltıda gole izin vermedi. Ersin, seri penaltılara giden Turkcell Süper Kupa maçında da Antalyaspor'un bir atışında gole izin vermeyerek Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.
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