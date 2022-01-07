07 Ocak 2022, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ersin Destanoğlu penaltıdan geçit vermiyor!

Ersin penaltıdan geçit vermiyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.01.2022

Turkcell Süper Kupa maçında penaltı kurtararak kupanın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Ersin Destanoğlu, bu alandaki başarısıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki eldiven, Galatasaray derbisinde de penaltı kurtarmıştı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Karius'un ayrılmasının ardından fırsat bulan 21 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu son dönemde penaltılardaki başarısıyla dikkati çekiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın evinde Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sarıkırmızılı ekibin kazandığı penaltıda Mohamed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan Ersin, yine ligde oynanan ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasındaki penaltıda gole izin vermedi. Ersin, seri penaltılara giden Turkcell Süper Kupa maçında da Antalyaspor'un bir atışında gole izin vermeyerek Beşiktaş'ın kupayı kazanmasında büyük pay sahibi oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Bilbao deplasmanda rahat kazandı! Bilbao deplasmanda rahat kazandı!
Kartal’dan forvet hamlesi! Premier Lig’den gelecek Kartal'dan forvet hamlesi! Premier Lig'den gelecek
Kartal’ı gençler uçuruyor! Dikkat çeken istatistik Kartal'ı gençler uçuruyor! Dikkat çeken istatistik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör