05 Ocak 2022, Çarşamba
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Beşiktaş'ta Kenan Karaman'a Giresunspor talip oldu!
Sezon başında büyük umutlarla Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu Kenan Karaman, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.Siyah beyazlılarda süre bulmakta da zorlanan 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılabileceği belirtildi. Kenan Karaman'a Süper Lig'den Giresunspor'un talip olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kartal'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamadığı Kenan Karaman'a Süper Lig'den talip çıktı. Milli futbolcuyu GZT Giresunspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak.
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