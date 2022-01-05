Beşiktaş’ta Kenan Karaman’a Giresunspor talip oldu!

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 27 yaşındaki forvetin de düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre Giresunlu olan Kenan, Süper Kupa maçı sonrası kararını açıklayacak.

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