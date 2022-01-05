BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Brezilyalı stoperi Welinton'a yol göründü!
Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından kulübeye hapsolmuştu. 32 yaşındaki savunmacıya yol göründü. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Welinton'ın takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton'a yol göründü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok şans verdiği isimlerden biri olan Brezilyalı stoper yaptığı hatalar nedeniyle de çok fazla eleştirilmişti. Yalçın'ın ısrarla oynattığı 32 yaşındaki stoper Önder Karaveli yönetiminde kulübeye hapsoldu. Fotomaç'ın haberine göre; fazla forma şansı bulamayan Welinton'un yol ayrımında olduğu öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan sambacının sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Ligin sona ermesiyle Welinton'dan kulüp bulması istenecek. Süper Lig takımları arasında da deneyimli oyuncu ile ilgilenen ekiplerin olduğu öğrenildi.
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