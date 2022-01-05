05 Ocak 2022, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın Brezilyalı stoperi Welinton'a yol göründü!

Beşiktaş’ta ayrılık vakti! O isim...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.01.2022

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından kulübeye hapsolmuştu. 32 yaşındaki savunmacıya yol göründü. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Welinton'ın takımdan ayrılması gündemde. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan transfer ettiği Welinton'a yol göründü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en çok şans verdiği isimlerden biri olan Brezilyalı stoper yaptığı hatalar nedeniyle de çok fazla eleştirilmişti. Yalçın'ın ısrarla oynattığı 32 yaşındaki stoper Önder Karaveli yönetiminde kulübeye hapsoldu. Fotomaç'ın haberine göre; fazla forma şansı bulamayan Welinton'un yol ayrımında olduğu öğrenildi. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan sambacının sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Ligin sona ermesiyle Welinton'dan kulüp bulması istenecek. Süper Lig takımları arasında da deneyimli oyuncu ile ilgilenen ekiplerin olduğu öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Kupa heyecanı Atv’de! İşte ilk 11’ler... Süper Kupa heyecanı Atv'de! İşte ilk 11'ler...
Fransız ekibi Ersin’de ısrarcı! Fransız ekibi Ersin'de ısrarcı!
Beşiktaş talip oldu transfer savaşı çıktı! Beşiktaş talip oldu transfer savaşı çıktı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör