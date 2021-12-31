BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’ta Georges-Kevin N’Koudou ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Georges Kevin N'Koudou ile yol ayrımına gelindi. 2.5 sezon önce İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan gelen Fransız oyuncunun sözleşmesi 2023'te bitecek olmasına karşın yönetimin N'Koudou ile devam etmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre, 26 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlık yaşayıp takımdan uzak kalmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.