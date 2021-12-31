BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor!
Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Kodou'nun sakatlıkları nedeniyle sık sık takımdan uzak kalması siyah beyazlı yönetimi harekete geçirdi. 2.5 sezon önce İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'dan gelen Fransız futbolcunun sözleşmesi 2023'te bitecek olmasına karşın yönetimin N'Koudou ile devam etmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Georges Kevin N'Koudou ile yol ayrımına gelindi. 2.5 sezon önce İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan gelen Fransız oyuncunun sözleşmesi 2023'te bitecek olmasına karşın yönetimin N'Koudou ile devam etmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre, 26 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlık yaşayıp takımdan uzak kalmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.
Bağ yaralanması nedeniyle takımdan uzak kalan N'Koudou'nun şubat ayının ilk haftasında sahalara dönmesi bekleniyor. Bu sezon 5'i ilk 11'de olmak üzere 9 maça çıkan N'Koudou 2 gol attı.
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