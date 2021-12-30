30 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Son şampiyon Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay karşısında! İşte muhtemel 11'ler...

Kupada son şampiyon sahne alıyor! İşte Beşiktaş’ın 11’i...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. turda son şampiyon Beşiktaş, bir başka Süper Lig ekibi Altay ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar bu maçı kaza galibiyetle başlamak istiyor. Öte yandan İzmir temsilcisi ise güçlü rakibini saf dışı bırakmanın peşinde. İşte Beşiktaş - Altay maçı muhtemel 11'leri...

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibine üstünlük kuran ekip, son 16 turuna yükselecek. Geçen sezon finalde Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım oldu. Son şampiyon Beşiktaş 5. turdan kupa mücadelesine başlayacak. Siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı 10 kez müzesine götürdü. Beşiktaş'ın rakibi Altay ise kupanın 3. turunda Derince'yi 5-1 yenerek 4. tura yükseldi. 4. turda da Manisa FK'ye 4-2 üstünlük kuran Altay, 5. turda mücadele etme hakkı elde etti.

BEŞİKTAŞ-ALTAY MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, MONTERO, UMUT, ATIBA, GHEZZAL, OĞUZHAN, CAN, GÜVEN, BATSHUAYI

ALTAY: LIS, ÖZGÜR, NADERI, BJORKANDER, KAZIMCAN, ZEKİ, POKO, PİNARES, THIAM, KAPPEL, PAIXAO (Fotomaç)

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