BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Cyle Larin'e rest! "Ya imzalarsın ya da kapı açık"
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in geleceği merak konusu. Sözleşmesi bitecek olan Kanadalı futbolcunun menajeri senelik 2.2 milyon euro isterken; Beşiktaş yönetimi ise “Bu sene aldığın 1.6 milyon euro çok iyi para. Bunun üstüne çıkamayız” dedi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Cyle Larin'le yapılan görüşmeler bir türlü olumlu yönde ilerlemiyor. Larin'in menajeri 1.6 milyon euro'ya oynayan oyuncusu için 2.2 milyon euro'da ısrarcı. Başkan Çebi ise Larin'e çok para verildiğini, 1.6 milyon euro'nun çok iyi bir rakam olduğunu; kabul ederlerse bu paradan 3-4 hatta 5 yıllık sözleşme yapmaya hazır olduklarının altını çizdi. Larin'in menajeri ise oyuncusuna İngiltere dahil pek çok ligden 2 milyon euro'nun üzerinde yıllık maaş teklifleri olduğunu iddia etti. Fotomaç'ın haberine göre; Çebi ise "Bizim bu paranın üzerine çıkma şansımız yok" yanıtını vererek üstü kapalı olarak "Ya imzalarsın, ya da kapı açık" dediği ifade edildi.
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