27 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Arda Kardeşler oldu!

Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR’ı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.12.2021

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinin VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı da açıklandı.

İşte maçın VAR ve AVAR kadrosu:

VAR: ARDA KARDEŞLER
AVAR: EMRE MALOK
AVAR: FERHAN KESTANLIOĞLU

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