27 Aralık 2021, Pazartesi
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VAR: ARDA KARDEŞLER
Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı Arda Kardeşler oldu!
Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadelenin VAR'ı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Konyaspor - Beşiktaş mücadelesinin VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı da açıklandı.
İşte maçın VAR ve AVAR kadrosu:
VAR: ARDA KARDEŞLER
AVAR: EMRE MALOK
AVAR: FERHAN KESTANLIOĞLU
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